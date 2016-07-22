النائب حسن خليل: اعتماد مبلغ مالى بالموازنة لصيانة شبكات المياه بأسوان

أكد النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إدفو بأسوان وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بأنه لأول مرة يتم تخصيص مبلغ مالى بالموازنة العامة للدولة سيوجه لصيانة شبكات مياه الشرب بمحافظة أسوان.

وأضاف حسن سيد خليل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن شبكات مياه الشرب بمحافظة أسوان تحتاج أيضاً لإحلال وتجديد، نظراً للزيادة السكانية والتوسعات، مؤكداً أنه تم الاتفاق مع الحكومة على الانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات الصرف الصحى القائمة بمحافظة أسوان خلال عام 2016.

ولفت النائب حسن خليل إلى أن مشكلات مياه الرى بأسوان تنحصر فى منطقة زراعات وادى الصعايدة بإدفو، لعدم وجود مصارف زراعية، ما أدى لتلف الكثير من الزراعات، مؤكداً على أنه جارى إعداد خرائط تفصيلية لإنشاء شبكة مصارف بوادى الصعايدة.

وأشار النائب حسن خليل إلى أن بعض الأراضى الزراعية داخل الزمام ينقصها الصرف المغطى فى بعض الأحواض، وكذلك افتقارها لمصارف مفتوحة، ما أدى لتلف الكثير من الزراعات أيضاً، مضيفاً أن هناك بعض الأراضى الزراعية بأسوان تعانى من نقص مياه الرى، نتيجة ضعف التيار الكهربائى بمحطات الرى.

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