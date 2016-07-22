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موهبة برشلونة ينضم لهامبورج

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موهبة برشلونة ينضم لهامبورج موهبة برشلونة ينضم لهامبورج

أعلن نادي هامبورج الألماني التعاقد رسميا مع ألين هاليلوفيتش لاعب برشلونة الإسباني مقابل 5 ملايين يورو لمدة 4 مواسم.

ووضع برشلونة شرطا في عقد اللاعب مع ناديه يقضى بأحقية برشلونة في استعادة اللاعب مرة أخرى إذا أراد مقابل 10 ملايين يورو.

وانضم ألين البالغ من العمر 20 عاما لصفوف برشلونة في عام 2014 قادما من دينامو زغرب الكرواتي ولكنه كان يلعب ضمن صفوف الفريق الثاني.

بعد ذلك انتقل اللاعب الكرواتي لصفوف سبورتنج خيخون وقضى معهم الموسم الماضي على سبيل الإعارة وسجل 3 أهداف خلال 35 مباراة.

ولم يشارك هاليلوفيتش في أي مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة، ومع تألقه في الإعارة مع فريق خيخون تلقى عدة عروض من أندية إسبانية وإنجليزية لكنه فضل الانتقال لصفوف هامبورج.

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