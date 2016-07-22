نصائح الانتقالات - ' بند إعادة الشراء ' سلاح الأندية لإعداد شبابه المميز

في الآونة الأخيرة بالتأكيد سمعت كثيرا عن تفعيل"بند إعادة الشراء" في عقد أحد اللاعبين من أجل إعادته لناديه الأصلي بعد فترة قضاها خارج النادي بعد التخلي عنه بالبيع.

أمثلة كثيرة كألفارو موراتا الذي فعل ريال مدريد بند إعادة الشراء في عقده مع يوفنتوس ودينيس سواريز الذي عاد لبرشلونة بفضل هذا البند، الفريق الكتلوني قام ببيع نجمه الشال ألان هاليلوفيتش ووضع بندا لإعادة الشراء بضعف ما تم دفعه من هامبورج لشراءه هذا الصيف والمبلغ يزيد في العام التالي.

العامل الأساسي لوضع هذا الشرط الذي نشره برشلونة وأستخدمه مع نجومه الشباب منذ 2008 وحتى الآن وبدأ ريال مدريد في تنفيذه مع موراتا يهدف في المقام الأول للحفاظ على حد معين لسعر اللاعب إن أراد الفريق إعادته مرة أخرى.

أن تبيع لاعبا شابا وارد جدا وأن يتألق ويبهرك ويقدم أفضل مما أنتظرت منه من الممكن أن يحدث وإعادة شراءه هنا ستكلفك أضعاف مضاعفة للسعر الذي تخليت عنه، برشلونة فكر في ذلك وقرر وضع بندا يحق له إعادة شراء اللاعب مستقبلا بسعر أكبر مما قام ببيعه به وبحدود معينة حتى لا يدفع الكثير من الملايين.

البند يتم وضعه في عملية بيع أي لاعب مميز من أكاديمية اللاماسيا وليس شرطا أن يتألق اللاعب فالبند كان متواجدا في عقد أداما تراوري الذي تم بيعه الموسم الماضي لأستون فيلا ولكنه لم ينجح في تقديم أي شيء لفريقه.

جيرارد بيكيه وسيسك فابريجاس وخوردي ألبا كانوا يمتلكون هذا البند في عقودهم مع مانشستر يونايتد وأرسنال وفالنسيا وأتم النادي إعادتهم بفضل أحقية إعادة الشراء.

دينيس سواريز هذا الصيف أيضا كان أخر المنضمين إلى الفريق الكتلوني بعد تفعيل البند والذي يتواجد في عقود كل من أداما تراوري في أستون فيلا، جيرارد دليفو في إيفرتون، أندريا فونتاس في سيلتا فيجو، جوناثان دوس سانتوس في فياريال.

ألان هاليلوفيتش أصبح أحدث المنضمين إلى القائمة في صفقة إنتقاله إلى هامبورج الألماني.

السبب

أما عن السبب في بيع اللاعب مع وضع هذا البند بدلا من إعارته فيرجع إلى الجودة والنوعية في الفريق الذي سينتقل إليه.

الأندية الكبرى والفوق متوسطة ليس في خطتها إستعارة لاعب بدون وجود حق الشراء في إعارته فلا يوجد مكان في تلك الفرق من أجل إشراك أو الأعتماد على لاعب شاب صغير وإعطاءه الفرص ليتطور في الملعب.

بينما من يسمح بذلك هي أندية القاع والصاعدون حديثا تلك الاندية التي ترى أنها ستستفيد من قدرات اللاعب الشاب القادم من الأكاديمية العظيمة اللا ماسيا بجانب بعض المشاهدين الزائدين لمتابعة لاعب فريقهم.

بينما الأندية الكبرى والطامحة إلى منافسة الكبار فتضع الخطط المستقبلية وتريد اللاعب القادر على مواصلة مشروع الفريق لموسمين ثلاثة وذلك يدفع برشلونة إلى تفضيل البيع إلى هؤلاء الأندية مع وضع بند إعادة الشراء على إعارة اللاعب مرة أخرى لفريق صغير ليتألق معهم بدون إحتكاك أو منافسة.

بيع اللاعب سيعني مشاركة أكثر له وسيعني إحتكاك أكبر ومنافسة وصراع على الحصول على مركز أساسي بالفريق للإستمرار والدخول في خطط المدرب المستقبلية للفريق.

برشلونة يعطي أندية ما فوق الوسط مواهب مميزة بأسعار زهيدة مع وضع بند إعادة شراء كبير لإقناعهم فأن تألق اللاعب ونضج كما يجب أن يكون أعاده برشلونة إليه مرة أخرى والفارق في الأموال بين الشراء والبيع سيسترده برشلونة على هيئة أرباح من الإنجازات التي سيقودها إليهم.

أما في حال لم ينضج بالشكل الكافي أو فشل فالفريق الكتلوني تخلى عنه بالفعل وحصل على عائد مادي من بيعه وفي كلا الحالتين لا يوجد مستفيد أكبر من برشلونة وصاحب بند إعادة الشراء.

الأهلي والزمالك

الأندية المصرية تدخل سوق الانتقالات.. جلب الزمالك العديد من اللاعبين ويفاوض الأهلي كثيرين، وبالتأكيد سيستغنى كلا منهما عن لاعبين وقد يكون أغلبهم شباب.

بند إعادة الشراء قد يسمح للأندية المصرية بالاحتفاظ بلاعبيها المميزين حال تأقلهم مع فرقهم الجديدة.