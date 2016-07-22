تقرير في الجول - بياتسا.. ' شبيه بنزيمة ' الذي تحب الكرة التواجد بين قدميه

أنهى يوفنتوس الإيطالي إجراءات ضم الموهبة الكرواتية المميزة ماركو بياتسا قادما من دينامو زغرب الكرواتي وذللك لينضم إلى الكتيبة الهجومية للسيدة العجوز.

يوفنتوس تعاقد مع بياتسا لمدة 5 مواسم مقابل 23 مليون يورو، ليكون رابع صفقات يوفنتوس الصيفية استعدادا للموسم الجديد.

الجناح الكرواتي بدأ مسيرته في أكاديمية الشباب الخاصة بنادي دينامو زغرب قبل أن ينتقل للعب في لوكوموتيفا زغرب في 2010 ويتم تصعيده إلى الفريق الأول بداية من فبراير 2012 وهو يبلغ 17 عاما.

عامان لعبهما الشاب الكرواتي مع لوكوموتيفا ظهر خلالهما في 57 مباراة مسجلا 11 هدفا وصنع 9 أهداف لزملائه.

دينامو زغرب أعجب بقدرات ناشئه السابق وبعد أن تركه بعمر الرابعة عشر عاد وتعاقد معه بعد ستة أعوام بمبلغ مليون يورو فقط.

موسمان مميزان للشاب بياتسا الذي أصبح عنصرا أساسيا لفريقه سريعا فلعب معهم 91 مباراة مسجلا 28 هدف ومهديا زملائه 13 هدفا.

ومنذ انضمامه لدينامو انضم اللاعب سريعا لمنتخب كرواتيا الأول بداية من 2014 حيث لعب معهم حتى الآن 10 مباريات مسجلا هدف دولي وحيد.

أما عن أسلوب لعب بياتسا، هو من اللاعبين الذين تحبهم الكرة وتتمنى تواجدها بين أقدامهم بسبب مهاراته الفردية المميزة وقدرته على "كلفتة" المدافعين بفضل سرعة الكرة بين أقدامه.

اللاعب يفضل اللعب بقدمه اليمنى ولكنه أيضا يستطيع اللعب بالقدم اليسرى، ويلعب بجاكا على اليمين أو اليسار بشكل جيد ويفضل الدخول لمنطقة الجزاء سواء من على الأطراف أو بقطع الكرة إلى داخل منطقة الجزاء.

ورغم قدراته التهديفية الجيدة إلا أن بياكا يعاب عليه الخوف وقلة عدد التسديدات من خارج منطقة الجزاء، ويفضل التسديد من على قرب من المرمى بجانب تفضيله للتمرير أو الاختراق الفردي عندما تتكتل الدفاعات أمامه بدلا من التسديد.

تومسلاف إيفكوفيتش مدرب بياكا في بداية مسيرته الكروية في لوكوموتيفا شبه اللاعب بـ"كريم بنزيمة" في طريقة لعبه.

إيفكوفيتش قال: "هو يذكرني بكريم بنزيمة عندما تكون الكرة في قدمه، لا أقول أنه خليفة بنزيمة ولكنه يشبهه إلى حد كبير في أسلوب اللعب".