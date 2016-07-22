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رسميا.. برشلونة يتوصل لاتفاق مع بطل اليورو

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رسميا.. برشلونة يتوصل لاتفاق مع بطل اليورو رسميا.. برشلونة يتوصل لاتفاق مع بطل اليورو

أعلن نادي برشلونة الإسباني توصله لاتفاق مع أندري جوميز لاعب وسط فالنسيا للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المتوقع أن يعلن برشلونة رسميا عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة وينضم اللاعب لصفوف البارسا لمدة 5 مواسم، بعد أن ذكر الاتفاق عبر حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوقعت صحيفة ماركا الإسبانية أن صفقة انضمام جوميز لبرشلونة تكلفت 50 مليون يورو يحصل عليهم نادي فالنسيا.

جوميز البالغ من العمر 22 عاما كان قريبا من الانضمام لصفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية قبل أن يحول وجهته إلى برشلونة.

وتألق جوميز بشكل كبير مع منتخب البرتغال مؤخرا وكان أحد نجوم في بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة التي حصد البرتغال لقبها بالفوز على فرنسا.

جوميز الموسم الماضي مع فالنسيا لعب 41 مباراة في جميع البطولات سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 7 أهداف.

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