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لاعبو الزمالك يحتفلون بالقائد شيكابالا

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لاعبو الزمالك يحتفلون بالقائد شيكابالا لاعبو الزمالك يحتفلون بالقائد شيكابالا

احتفل لاعبو الزمالك بزميلهم في الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا بعد تألقه في مباراة الاتحاد السكندري بكأس .

وتألق شيكابالا أمام الاتحاد وسجل هدفا وصنع آخر ليقود الزمالك للفوز بهدفين مقابل هدف ويتأهل لنصف نهائي البطولة.

وعقب المباراة حرص جميع لاعبي الزمالك على الاحتفال بشيكابالا وتهنئته على الهدف والتألق في غرف خلع الملابس.

ويستمر شيكابالا للظهور بمستوى جيد مع الزمالك للمباراة الثالثة على التوالي بعد مباراة اتحاد الشرطة في الكأس وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

وعاد شيكابالا للتسجيل لأول مرة منذ مباراة إنبي في الدوري المصري المنقضي والتي أقيمت بتاريخ التاسع من يناير 2016.

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فيديو اليوم السابع

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