لتكراره شخصية محامي..الفشل والإخفاق يلاحقان محمد سعد في «أنا عندي شعرة»

كتب: هاني صابر

يبدو أن حالة الإخفاق والفشل التي وقع فيهما الفنان محمد سعد بـ”وش السعد” الذي عرض علي قناة”MBC” ستلقي بظلالها علي فيلمه السينمائي الجديد” أنا عندي شعرة”، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحي.

ورغم حالة الفشل التي لاحقته في سنواته الأخيرة، إلا أن عدد قليل من منتجي السينما لا يزالون يستيعينون به في تقديم نفس الشخصيات التي سبق أن قدمها في أعماله السينمائية السابقة التي باتت معروفة عند الجمهور.

ولكن “سعد”، قد لا يشغله ردود أفعال الجمهور علي أعماله التي يراها البعض أنها أصبحت مجرد “سبوبة” بالنسبة له، دون الإهتمام بتقديم عمل جيد للجمهور، ففي فيلمه الجديد يعيد تكرار نفس شخصية المحامي ، التي سبق أن قدمها في فيلمه السينمائي “اللمبي 8 جيجا” الذي عرض سابقًا في دور العرض .

فيلم”أنا عندي شعرة”، يشارك في بطولته محمد سعد ومنة فضالي وحسن حسني ولطفي لبيب ، ومن تأليف وليد يوسف ومن اخراج سميح النقاش ، ومن انتاج وائل عبد الله .