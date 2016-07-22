5 مكونات طبيعية فى مطبخك تخلص جسمك من السموم

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" بعض المكونات الموجودة فى كل مطبخ، لتخليص الجسم من السموم التى ارتفعت معدلاتها فى الغلاف الجوى والأطعمة، لتجنب العديد من الأمراض، وتشمل هذه المكونات الآتى:

1. زيت الزيتون: من المعروف أنه يساعد على تحسين الدورة الدموية وإخراج السموم من الجسم.

2. بذورعباد الشمس غنية بفيتامين (د) وفيتامين (ه)، اللذان يعملان معا لطرد السموم من الجسم وخاصة الرئتين.

>3.كبسولات زيت السمك أو الأسماك يمكن أيضا أن تكون فعالة جداً فى إزالة السموم من الجسم، لأنها غنية بفيتامين (ه) .

4.البروكلى: هذه الخضروات غنية بالمغذيات والمواد المضادة للأكسدة التى تساعد على طرد السموم من الجسم وتقوية جهاز المناعة.

5.الشاى الأخضر فى الآونة يعد عنصرا فعالا فى علاج العديد من الأمراض و إزالة السموم من الجسم.

6.اللبن: غنى بالبروتينات ويجعل جهاز المناعة أقوى، بالإضافة إلى ذلك، يساعد اللبن على طرد السموم من الجسم وقتل البكتيريا الضارة.

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