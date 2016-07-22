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كيري: عازمون على دحر داعش في العراق وسوريا وليبيا

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كيري: عازمون على دحر داعش في العراق وسوريا وليبيا كيري: عازمون على دحر داعش في العراق وسوريا وليبيا

جون كيري – أرشيفية

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن القوات العراقية تمضي في تحرير أراضيها من داعش، مؤكدًا عزم التحالف الدولي على دحر داعش في سوريا.

وأشار كيري إلى أهمية توفير الخدمات للعراقيين العائدين إلى أراضيهم التي نزحوا منها عقب استيلاء داعش عليها.

وأكد كيري خلال مؤتمر صحفي عقب الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دول التحالف الدولي لمواجهة داعش على التزامهم بواجبهم تجاه ليبيا، وأن التحالف عازم على دحر داعش هناك أيضا.

وقال كيري إن  إرهاب داعش لا ينتج إلا الموت والدمار، ولا يخدم أي قضية.

وحول الأزمة السورية أكد كيري على أن في محادثات موسكو بشأن الأزمة السورية حققت تقدمًا، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على مواصلة بلاده زيادة قدرات الناتو على مواجهة أي تهديد.

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