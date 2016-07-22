سائقو سرفيس دمياط يشكون تعطل مصالحهم بسبب فراغ منصب مدير المواقف

اشتكى سائقو سيارات السرفيس بجميع خطوط دمياط من توقف إصدار خطابات إدارة المواقف الموجه إلى إدارة مرور دمياط لإنهاء إجراءات الترخيص، وذلك بسبب عدم وجود مدير لإدارة مواقف دمياط بعد أن أصبح المنصب شاغرا بعد إلقاء القبض على المدير السابق تلبسا بتقاضى رشوة فى شهر فبراير الماضى.

وأكد السائقون لـ"اليوم السابع" أنهم يحصلون على تصريح سير لمدة شهر فقط مما يعطل عملهم ويضر بمصالحهم، مطالبين بسرعة تعيين مدير للمواقف لحل مشاكلهم.

ضبط مدير إدارة المواقف بدمياط وأحد الموظفين أثناء تقاضيهما رشوة 5000 جنيه