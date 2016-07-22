أخبار عاجلة

بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
ديبالا: لا أرغب في أن أكون ليونيل ميسي -
شوستر: رونالدو يفتقد الرغبة في تحقيق النجاحات -
إسبانيا تكتسح.. إحصائيات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا -
«جوارديولا» يمتدح «أجويرو»: فهم فلسفتي -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

سائقو سرفيس دمياط يشكون تعطل مصالحهم بسبب فراغ منصب مدير المواقف

Google+ Print
سائقو سرفيس دمياط يشكون تعطل مصالحهم بسبب فراغ منصب مدير المواقف سائقو سرفيس دمياط يشكون تعطل مصالحهم بسبب فراغ منصب مدير المواقف
اشتكى سائقو سيارات السرفيس بجميع خطوط دمياط من توقف إصدار خطابات إدارة المواقف الموجه إلى إدارة مرور دمياط لإنهاء إجراءات الترخيص، وذلك بسبب عدم وجود مدير لإدارة مواقف دمياط بعد أن أصبح المنصب شاغرا بعد إلقاء القبض على المدير السابق تلبسا بتقاضى رشوة فى شهر فبراير الماضى.

وأكد السائقون لـ"اليوم السابع" أنهم يحصلون على تصريح سير لمدة شهر فقط مما يعطل عملهم ويضر بمصالحهم، مطالبين بسرعة تعيين مدير للمواقف لحل مشاكلهم.

ضبط مدير إدارة المواقف بدمياط وأحد الموظفين أثناء تقاضيهما رشوة 5000 جنيه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365