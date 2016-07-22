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غداً.. وزير الآثار يزور أسيوط لتفقد مناطق أثرية

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غداً.. وزير الآثار يزور أسيوط لتفقد مناطق أثرية غداً.. وزير الآثار يزور أسيوط لتفقد مناطق أثرية
يزور الدكتور خالد العنانى وزير الآثار محافظة أسيوط غداً الجمعة، فى جولة تفقدية لعدد من المناطق الأثرية بالمحافظة، ضمن جولة تشمل محافظات الوادى الجديد وأسيوط والمنيا، يرافقه خلال الزيارة المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، والدكتور محمود عفيفى رئيس قطاع الآثار المصرية، والمهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، وسعيد حلمى رئيس قطاع الآثار الإسلامية، والدكتور شريف عبد المنعم وأحمد النمر عضوى المكتب العلمى لوزير الآثار.

ومن المقرر أن يتفقد الوزير والوفد المرافق له مناطق (الجبل الغربى، وريفا، وقصر ألكسان، ومتحف السلام بمدينة أسيوط).

يذكر أن جولة الوزير بدأت بافتتاح مدينة القصر بالواحة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد وزيارة جبانة البجوات ومقابر المزوقة ومعبد هيبس بالواحة الخارجة، يعقبها جولة محافظة أسيوط ثم يتوجه بعدها إلى محافظة المنيا لزيارة منطقة آثار تل العمارنة ومركز الزوار بها، بالإضافة إلى زيارة متحف ملوى.


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