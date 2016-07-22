ضبط عاطل هارب من 43 حكمًا قضائيًا فى أبو النمرس

ألقى رجال مباحث شرطة أبو النمرس، اليوم الخميس، القبض على عاطل هارب من 43 حكمًا قضائيًا، أثناء تواجده بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

كانت قوة أمنية بدائرة قسم شرطة أبو النمرس تتفقد الحالة الأمنية اشتبهوا فى أحد الأشخاص، وتم إلقاء عليه، وبالفحص تبين أنه عاطل هارب من تنفيذ العديد من الأحكام القضائية بدائرة المركز، وبعمل التحريات تبين أن المتهم هارب من 43 حكمًا قضائيًا، وتم تسليمه إلى القسم.

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