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​بالصور..زرع 20 شجرة ورفع 50 طن مخلفات ضمن مبادرة “حلوة يابلدي” بأسيوط

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جانب من المبادرة

جانب من المبادرة

تستكمل محافظة أسيوط فعاليات مبادرة ” حلوة يابلدي “، لليوم السادس علي التوالي والتي تهدف إلي الارتقاء بالنظافة والمحافظة على البيئة، ورفع كفاءة الأحياء والشوارع من حيث نظافتها ورفع الأتربة، وإعادة دهان الأرصفة مع ترميم الحفر والمطبات وصيانة الشوارع وتقليم وزراعة الأشجار.

وقال محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، أن مركز ومدينة الغنايم بأسيوط، قام بدهان حوالي 100 م من الشارع الرئيسي بالمركز، ومنطقة المثلث بالإضافة إلي رفع حوالي 50 طن مخلفات.

وقال محمد فهمي رئيس مركز ومدينة الغنايم بأسيوط، أنه تم زراعة 20 شجرة، وإنارة منطقة المثلث حيث تم تركيب 20 لمبة وجلوب، موضحًا أنه جاري استكمال إنارة بعض الطرق بالمركز.

وأكد رئيس المدينة، علي تعاون الجمعيات الأهلية، ومراكز الشباب لنجاح هذه المبادرة، مشددًا علي حث المواطنين على المشاركة في الحملة، واتباع السلوكيات الإيجابية للحفاظ، على ما تم من أعمال نظافة ودهان، وتشجيعهم للظهور بشكل حضاري.

من ناحيته، أكد اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة، أن المبادرة أطلقتها مؤسسة أخبار اليوم، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بعنوان “حلوة يا بلدى”، في الفترة من ١٦ حتى 22 يوليو ٢٠١٦، وتحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية بالتنسيق مع الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة.

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