مقتل 43 مدنيا فى قصف لقوات النظام على عدة مدن سورية

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان مقتل 43 مدنيا على الأقل بينهم 11 طفلا فى قصف لقوات النظام على مناطق تسيطر عليها المعارضة فى عدد من المدن السورية.

ونقل راديو سوا الأمريكى عن المرصد قوله اليوم الخميس إن 13 مدنيا على الأقل قتلوا فى الغوطة الشرقية، معقل فصائل المعارضة قرب دمشق، و15 آخرين قتلوا فى بلدة تل مناس الخاضعة لسيطرة جبهة النصرة فى إدلب، و15 آخرين قتلوا فى اثنين من أحياء مدينة حلب التى تسيطر عليها فصائل معارضة.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت فى وقت سابق اليوم إلى هدنة 48 ساعة كل أسبوع لتقديم المساعدة لـ250 ألف شخص عالقين فى الشطر الشرقى من مدينة حلب الخاضع لسيطرة المعارضة وتحاصره القوات النظامية.

وقال رئيس مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول المساعدة الإنسانية فى سوريا يان ايجلاند إن القوافل جاهزة للدخول بمجرد الحصول على إذن ، موضحا أن الهدنة ضرورية لأن الطرق الضيقة المؤدية إلى المدينة لا تتيح مرور الشاحنات الكبيرة.

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