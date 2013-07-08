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علاج تسلخ عضلات الأصابع بوضعه داخل الجسم

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علاج تسلخ عضلات الأصابع بوضعه داخل الجسم علاج تسلخ عضلات الأصابع بوضعه داخل الجسم

يتعرض الكثير إلى الحوادث والتى تسبب مضاعفات قد ترتبط باليد ويقول الدكتور ضياء السيد أخصائى الجراحة العظام وجراحة اليد تؤدى تلك إلى إصابات فى أصابع اليد تصل لحد القطع الكامل لعقلة أو اثنين من الأصابع وأحيانا تؤدى إلى حدوث تسلخات لجلد الإصبع وأحيانا حتى عضلات الإصبع.

وأحيانا تكون الإصابة سقوط الجلد والعضلات من على عظم الأصبع وبقاء العظم نتيجة قفل باب مثلا على الإصبع وسحب الإصبع بسرعة من الباب وتكون تلك الحالات أكثر مع الأطفال.

ولعلاج تلك الإصابة بسقوط الجلد تقوم الجراحة الدقيقة بالميكروسكوب بدور كبير فى توصيل هذا الجزء إذا تم تقل المريض بسرعة وطبقا لشكل الإصابة وحالة الجزء المقطوع.

وأما بالنسبة التى الذى يحدث فيه سلخ للعضلات من على الإصبع نستطيع وضع الإصبع داخل الجسم المريض نفسه ليتغطى بالجلد ويمكن فصله بعد ذلك مثل المنطقة الموجودة تحت الترقوة وفوق الصدر أو فى البطن تحت الجلد.

وتعتبر تلك الجراحات هى أمل جديد لمرضى إصابات الأصابع ونجاحها يعتمد عى وقت الجراحة وظروف الإصابة نفسها.

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مصر 365