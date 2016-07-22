الجيش الأردنى ينفى حالة تسلل أو تهريب باتجاه إحدى الدول المجاورة

نفت القوات المسلحة الأردنية، مساء اليوم الخميس، ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول حدوث عملية تسلل أو تهريب لأسلحة من أراضى المملكة الأردنية باتجاه "إحدى الدول المجاورة".

وقال مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) "إنه لا صحة إطلاقا لما تداولته بعض وسائل الإعلام بهذا الصدد"، داعيا إلى ضرورة توخى الدقة عند نقل وتداول مثل هذه الأخبار دون التأكد من صحتها.

كانت القناة السابعة الإسرائيلية -غير الرسمية- قد أعلنت مساء أمس الأول الثلاثاء أن الجيش الإسرائيلى أحبط محاولة تهريب شحنة أسلحة تشمل خمس بنادق من نوع (إم – 16) و20 مسدسا وأجزاء قطع سلاح من الأراضى الأردنية إلى الضفة الغربية، وأنها اعتقلت فلسطينيين اثنين عند الجهة الإسرائيلية من الحدود وبحوزتهما الأسلحة وجرى تحويلهما للتحقيق.

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