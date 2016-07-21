تيد كروز مهاجمًا ترامب: لن أكون كلبه الذليل

رفض المرشح الجمهوري السابق في الانتخابات الأميركية التمهيدية، تيد كروز، دعم المرشح الجمهوري في سباق الرئاسة دونالد ترامب، قائلا إنه “لن يكون كلب ترامب الذليل”.

وفي المؤتمر العام الجمهوري في كليفلاند بولاية أوهايو، قال كروز إنه لا يدعم أشخاصا أهانوا زوجته ووالده، في إشارة إلى تعليقات أبداها ترامب ساخرًا من مظهر زوجته تيد، وقوله إن والده على علاقة باغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جون كينيدي.

ولقيت كلمة السناتور تيد كروز انتقادات وهتافات استهجان بعد امتناعه عن تأييد دونالد ترامب داعيا الناخبين التصويت بما يمليه عليهم ضميرهم.

وقال كروز “أرجوكم لا تبقوا في بيوتكم وصوتوا بما يمليه عليكم ضميركم”، الأمر الذي أثار صيحات استنكار وسط هتاف بعض المندوبين لصالح ترامب.

وانتهى خطاب كروز بهتافات استنكار في المؤتمر الذي قاطعه عدد من كبار المسؤولين في الحزب الرافضين لأفكار ترامب ونهجه المثير للجدل.

وبينما قابل الحضور تصريحات كروز بالاستهجان، هاجم بعض قياديي الحزب كروز، باعتبار أنه سلط الضوء على الخلافات الداخلية التي يواجهها الحزب.