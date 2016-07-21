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"تموين سوهاج": ضبط 380 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

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"تموين سوهاج": ضبط 380 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى "تموين سوهاج": ضبط 380 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى
قال أحمد حسين وكيل وزارة بسوهاج، إن المديرية تمكنت بالاشتراك مع مباحث التموين برئاسة العقيد محمد نصحى، من ضبط 380 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى أحد المخازن بمنطقة نجع أبو شجرة بقسم ثانى لدى المتهم "عمر.ع"، وقام الرائد محمد اللبيشى بالتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أنه تم أيضا تحرير 15 محضر أسواق وضد أصحاب المخابز فى مركزى طما وطهطا، عبارة عن عدم الإعلان عن التشغيل، ونقص وزن ومواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وتمت إحالة المحاضر غلى النيابة المختصة للتحقيق.


>- تموين سوهاج تحرر 24 محضرا ضد المخالفين وأصحاب المخابز

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مصر 365

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