النائب العام يأمر بحظر النشر فى قضية رشوة قاضى الإسكندرية

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بتكليف نيابة أمن الدولة، بالتحقيق فى قضية رشوة قاض بشرق الإسكندرية، وحظر النشر فى ذات القضية رقم 561 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الاسكندرية المستشار "ع .ح "15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة تقاضى رشوة، تقدر بـ 650 ألف جنيه.

وأخطرت الرقابة الإدارية المجلس الأعلى للقضاء الذى وافق على رفع الحصانة عن المستشار، وإصدر إذناً بالتسجيلات الصوتيه له، ومراقبته، حيث ألقت القبض على المستشار أثناء تواجده بكافتريا (برونتو).

وعلى صعيد متصل اكدت مصادر مطلعة ان من ضمن المتهمين امين سر محكمة استئناف الاسكندرية " م. أ .ع" واربعة متهمين آخرين من ضمنهم محاميان ، مؤكدة في الوقت نفسه أن الرقابة الإدارية قامت اليوم تحت أشراف اللواء أحمد المخزنجي بتفتيش مساكن المتهمين تحت حراسة امنية مشددة من مديرية امن الاسكندرية.

>وقالت المصادر إنه تم ضبط مستندات تخص القضية ، بجانب بعض الأموال التي تقدر بآلاف الجنيهات.

مصادر قانونية: رفع الحصانة عن قاضى الإسكندرية المرتشى قبل ضبطه