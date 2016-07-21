باحثون سويديون يستخدمون "الدجاج" للوقاية من الملاريا وفيروس زيكا

تشير دراسة جديدة إلى أن الدجاج ينبعث منه الروائح التى تمنع البعوض من اللدغ وتطردها بعيدًا، وهو اكتشاف يمكن أن يمهد الطريق لوضع استراتيجيات جديدة تحمى البشر ضد الملاريا وفيروس زيكا الخطير.

وأوضح الباحث المشارك فى الدراسة ريكاردوا لجنيل، من الجامعة السويدية للعلوم الزراعية، أن الملاريا مرض ينتقل من خلال لدغات البعوض المصابة بالطفيليات وهى الطريقة الأكثر شيوعًا.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، كان هناك نحو 214 مليون حالة إصابة بالملاريا فى جميع أنحاء العالم بالعام الماضى، وحوالى 438 ألف حالة وفاة بسبب هذا المرض، كما أن أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى لديها أعلى معدل إصابة بالملاريا؛ وتمثل المنطقة 89% من حالات الإصابة بالملاريا و 91% من الوفيات الناجمة عن الملاريا فى عام 2015.

وتشمل الاستراتيجيات الحالية للوقاية من الملاريا فى المناطق المعرضة للخطر استخدام مبيدات الحشرات والناموسيات، ولكن بينما هذه الاستراتيجيات قد تقلل من انتقال المرض، إنما ليست كافية، لكن وجد الباحثون أن البعوض لا يوجد فى الفخاخ المزينة بروائح الدجاج، حيث إنه يستخدم حاسة الشم فى المقام الأول لتحديد الأشخاص الذين يتغذى عليهم.

وما هو أكثر من ذلك، وجد فريق الباحثون أن وضع الدجاج الحى فى منطقة مجاروة لفخ البعوض يكون بمثابة مواد طاردة للبعوض، لافتين إلى أنه اكتشاف مذهل قد يؤدى إلى منع انتقال الملاريا وفيروس زيكا للإنسان.

وأضاف الباحثون أن الأبحاث المستقبلية يجب أن تركز على استخدام روائح الدجاج لصياغة منتج طارد للبعوض لتلبية المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية.

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