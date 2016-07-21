باحثون بريطانيون ينصحون بتناول فيتامين "D" فى الشتاء لتجنب هشاشة العظام

كشف تقرير للحكومة البريطانية، اليوم الخميس، ضرورة تناول مكملات فيتامين D خلال فصل الشتاء، لتجنب هشاشة العظام وأمراض العضلات والكساح.

وأوضح الباحثون، أن الناس بحاجة لـ 10 ميكروجرامات من فيتامين (د) يوميًا، لتجنب أمراض العظام مثل الكساح، وفقا لتقرير صادر عن اللجنة الاستشارية العلمية للحكومة بشأن التغذية.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" عبر موقعها الرسمى: هذه هى المرة الأولى التى تشير إليها المبادئ التوجيهية للبالغين الأصحاء بخلاف النساء الحوامل والمجموعات المعرضة للخطر.

وأشار الباحثون إلى أنه خلال فصلى الربيع والصيف، يحصل الجسم على فيتامين "D" من خلال الجلد عندما يتعرض لآشعة الشمس، ولكن فى الخريف والشتاء يكون الطقس شديد البرودة لذلك يجب الاعتماد على نظام غذائى من أجل الحصول على ما يكفى من هذا الفيتامين.

ويمكن أن تحصل على فيتامين “D” عن طريق تناول اللحوم الحمراء، والكثير من الأسماك الزيتية، ولكن التوجيهات الجديدة، التى نشرتها الصحة العامة اليوم، تشير إلى أن الملايين الذين لا يتناولون ما يكفى من هذه الأطعمة ينبغى عليهم أخذ المكملات الغذائية بدلاً من ذلك.

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