بعد تقرير"الإحصاء" عن ارتفاع نسبة وفيات الرضع.. 10 أسباب لوفاة صغار السن

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن عدد الوفيات فى 2015 من الأطفال الرضع - أقل من عام - بلغت 42 ألفا، و50 رضيعا، بزيادة 0.9% ، وذلك ضمن تقرير الجهاز لعدد وفيات المصريين فى عام 2015.

وبالرغم من التقدم الطبى والعلمى الكبير والخاص بالعناية بالأطفال، إلا أن نسبة الوفيات زادت بمقدار 0.9%، وفسر الدكتور "خالد حسين طمان" أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة بجامعة عين شمس، ارتفاع عدد الوفيات بين الأطفال أقل من عمر عام، قائلا: "تحصر هذه الأرقام المسجلين وفقا للأوراق الرسمية، ولكن مازالت هناك أسر فى القرى البسيطة الريفية تدفن أطفالها فور وفاتهم دون شهادة ميلاد ووفاة، ولكن ارتفاع العدد هذا العام يرجع لسببين أولهما زيادة الوعى وإقبال الكثيرين على استخراج الأوراق الرسمية وهو ما جعلنا نقترب من العدد الحقيقى لوفيات الرضع فى مصر".

وتابع: أما السبب الثانى متعلق بأسباب مرضية يقع فيها الطفل وبسبب عدم خبرة الكثيرين أو عامل الوقت يفقد الطفل عمره فى لحظات، ومن أهم 10 أسباب صحية تؤدى إلى وفاة الرضع، ومنها أسباب تحدث فور الولادة،

وهى..

>1. صعوبة التنفس لعدم اكتمال تكوين الرئة.>2. التهاب الأمعاء.>3. الإصابة أثناء الولادة.>4. نزيف بالمخ.>5. الولادة المبكرة بوزن أقل من الطبيعى وعدم العناية بالطفل فى وحدات المبتسرين.>6. التسمم الدموى أثناء الولادة.>أما الأسباب التى تحدث بعد عدة أشهر من الولادة هى..>1. مشكلات وراثية.>2. مشكلات القلب المختلفة، والتشوهات الخلقية.>3. نزلات معوية حادة.>4. الالتهاب الرئوى الحاد.

وأشار الدكتور "خالد" إلى أن العناية بالمولود فور ولادته والتأكد من كل وظائف جسمه ومتابعتها بدقة ستقلل نسبة الوفيات بكل تأكيد، خاصة فى القرى الريفية والصعيد والأماكن النائية التى لا يتوفر بها الإسعافات الأولية.

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