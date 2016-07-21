ننشر أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد بقسميها العلمي والأدبي

مراسل«ONA»:

> أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، بقسيمها العلمي والأدبي علي مستوي المحافظة .

وأوضح وكيل المنطقة الأزهرية بالمحافظة، محمود عبد المنعم، أن إجمالي عدد المتقدمين لأداء امتحان إتمام الشهادة الثانوية الأزهرية 436 طالب وطالبة ،في القسمين العلمي والأدبي ،نجح منهم في الدور الأول 255 طالب وطالبة، بنسبة 58.5 %، وجاءت أسماء الأوائل علي مستوي القسمين الادبي والعلمي معا :

> الأول – سلوي فريد محمد فريد – معهد فتيات الخارجة – 643 درجة – علمي

> الثاني – ابتهال محمود علي محمد – معهد فتيات الخارجة – 627 – علمي

> الثالث- روضة محسن محمد صالح حسن – معهد فتيات موط بالداخلة – 623 – علمي

> الرابع – الاء مجدي محمد عبد الحافظ – معهد فتيات الخارجة – 621- علمي

> الخامس – منار جلال محمد سعد – معهد فتيات موط بالداخلة – 620 – علمي

> الاول – فاطمة علاء الدين رضوان محمد – معهد فتيات موط – 569 درجة – أدبي

> الثاني – رجاء سليمان احمد محمد – معهد فتيات موط -559 درجة – أدبي

> الثالث – أسماء محمد سيد احمد – معهد فتيات تنيدة -554 درجة – أدبي

> الرابع – ياسمين إبراهيم محمد إبراهيم – معهد فتيات الفرافرة -549 درجة – أدبي

> الخامس – سارة عادل محمد سيد – معهد فتيات موط بالداخلة – 548 درجة – أدبي