وقف ضابط عن العمل لرفعه سلاحه الميرى بوجه محامٍ بدمياط

مراسل«ONA»:

> أمر اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط، بإيقاف الملازم أول عبد الرحمن الشيخ عن العمل، وإحالته للتفتيش، بعد رفعه سلاحه الميرى أمام محكمة كفر سعد الجزئية، عقب مشادة نشبت بينه وبين إبراهيم الشناوى المحامى عضو نقابة المحامين بكفر سعد، بسبب احتكاك سيارتيهما.

الأمر الذى أثار غضب المحامين فى كفر سعد، وأخطروا مديرية أمن دمياط، وطالب ياسر أبو هندية نقيب المحامين بدمياط بسرعة تدخل مدير أمن دمياط لحسم الأمر قبل تفاقمه.

ووعد مدير أمن دمياط بإنهاء الأزمة، مؤكدًا على حسن التعامل والعلاقات الطيبة بين المحامين والشرطة، وأنه لا تستر على متجاوز.

يذكر أن، عددًا من نواب دمياط تدخلوا فى الأزمة، فى مقدمتهم نواب دائرة كفر سعد، وأعلنوا عن تحديد جلسة تصالح بين المحامى والضابط، لنزع فتيل الأزمة قبل تفاقمها.