أخبار عاجلة

بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
ديبالا: لا أرغب في أن أكون ليونيل ميسي -
شوستر: رونالدو يفتقد الرغبة في تحقيق النجاحات -
إسبانيا تكتسح.. إحصائيات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا -
«جوارديولا» يمتدح «أجويرو»: فهم فلسفتي -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وقف ضابط عن العمل لرفعه سلاحه الميرى بوجه محامٍ بدمياط

Google+ Print
وقف ضابط عن العمل لرفعه سلاحه الميرى بوجه محامٍ بدمياط وقف ضابط عن العمل لرفعه سلاحه الميرى بوجه محامٍ بدمياط

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> أمر اللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط، بإيقاف الملازم أول عبد الرحمن الشيخ عن العمل، وإحالته للتفتيش، بعد رفعه سلاحه الميرى أمام محكمة كفر سعد الجزئية، عقب مشادة نشبت بينه وبين إبراهيم الشناوى المحامى عضو نقابة المحامين بكفر سعد، بسبب احتكاك سيارتيهما.

الأمر الذى أثار غضب المحامين فى كفر سعد، وأخطروا مديرية أمن دمياط، وطالب ياسر أبو هندية نقيب المحامين بدمياط بسرعة تدخل مدير أمن دمياط لحسم الأمر قبل تفاقمه.

ووعد مدير أمن دمياط بإنهاء الأزمة، مؤكدًا على حسن التعامل والعلاقات الطيبة بين المحامين والشرطة، وأنه لا تستر على متجاوز.

يذكر أن، عددًا من نواب دمياط تدخلوا فى الأزمة، فى مقدمتهم نواب دائرة كفر سعد، وأعلنوا عن تحديد جلسة تصالح بين المحامى والضابط، لنزع فتيل الأزمة قبل تفاقمها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا