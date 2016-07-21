أخبار عاجلة

بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
ديبالا: لا أرغب في أن أكون ليونيل ميسي -
شوستر: رونالدو يفتقد الرغبة في تحقيق النجاحات -
إسبانيا تكتسح.. إحصائيات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا -
«جوارديولا» يمتدح «أجويرو»: فهم فلسفتي -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائب بسوهاج: أزمتا مياه الشرب والرى أحد مظاهر فشل الحكومة

Google+ Print
نائب بسوهاج: أزمتا مياه الشرب والرى أحد مظاهر فشل الحكومة نائب بسوهاج: أزمتا مياه الشرب والرى أحد مظاهر فشل الحكومة
قال مصطفى سالم النائب البرلمانى عن دائرة مركز طهطا بسوهاج إن استمرار أزمتى مياه الشرب والرى أحد مظاهر فشل ، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تقف الحكومة عاجزة عن حل هذه المشكلات رغم ما تمثله من خطورة شديدة على حياة المواطنين، مؤكدا أن أكثر من 75% من قرى طهطا تواجه مشكلة ضعف مياه الشرب وانقطاعها لفترات طويلة بشكل دائم، فضلا عن سوء حالة مياه الشرب.

وأضاف سالم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه رغم قيام الدولة بإنفاق أكثر من 200 مليون جنيه على محطة مياه الشرب بقرية شطورة، إلا أنها لا تعمل سوى بطاقة 30% منها فقط، حيث إنها تمد قرى شرق السكة الحديد فقط بالمياه النظيفة، وباقى الطاقة معطلة نتيجة عدم انتهاء الحكومة من إنشاء شبكات المياه بكل قرى غرب السكة الحديد رغم بدء العمل بها منذ أكثر من 7 سنوات، ورغم تقدمى بطلب إحاطة إلى وزير الإسكان حول مشكلة مياه الشرب وضعفها الشديد وارتفاع الفواتير الجنونى بطهطا، إلا أن الحكومة سعت إلى حلول جزئية لتلك المشكلة.

وفيما يتعلق بمشكلة الرى وانخفاض مستوى منسوب المياه معظم الترع أكد سالم أنه سبق وأن تقدم بطلب إحاطة لوزير الرى حول ما تمثله هذه المشكلة من خطورة شديدة على المحاصيل الزراعية، التى قد تؤدى إلى بوار الأراضى الزراعية، ما يعد جرما جديدا ترتكبه الحكومة ضد الفلاح المصرى خاصة فى ما يعانيه من مشاكل وأزمات فى مستلزمات وأدوات الإنتاج وارتفاع أسعار الفوائد على القروض لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وما عاناه من صعوبة شديدة فى عملية تويد القمح.


>وكيل لجنة الخطة بالبرلمان: 32.8 مليار جنيه ميزانية الصعيد بزيادة 62%
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ارتفاع أسعار النحاس العالمية في بورصة لندن

ارتفاع أسعار النحاس العالمية في بورصة لندن

تغيرات طفيفة في أسعار الذهب

تغيرات طفيفة في أسعار الذهب

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين