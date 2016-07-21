ننشر أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية فى الوادى الجديد

وجاءت أسماء الأوائل على مستوى القسمين الأدبى والعلمى كالتالى :

أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة الوادى الجديد مساء اليوم الخميس، أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، بقسيمها العلمى والأدبى على مستوى المحافظة، حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين لأداء امتحان إتمام الشهادة الثانوية الأزهرية 436 طالبا وطالبة، فى القسمين العلمى والأدبى، نجح منهم فى الدور الأول 255 طالبا وطالبة، بنسبة 58.5 % .

الأول - سلوى فريد محمد فريد - معهد فتيات الخارجة - 643 درجة - علمى

>الثانى - ابتهال محمود على محمد - معهد فتيات الخارجة - 627 - علمى

>الثالث- روضة محسن محمد صالح حسن - معهد فتيات موط بالداخلة - 623 - علمى

>الرابع - الاء مجدى محمد عبد الحافظ - معهد فتيات الخارجة - 621- علمى

>الخامس - منار جلال محمد سعد - معهد فتيات موط بالداخلة - 620 - علمى

>الاول - فاطمة علاء الدين رضوان محمد - معهد فتيات موط - 569 درجة - أدبى

>الثانى - رجاء سليمان احمد محمد - معهد فتيات موط -559 درجة - أدبى

>الثالث - أسماء محمد سيد احمد - معهد فتيات تنيدة -554 درجة - أدبى

>الرابع - ياسمين إبراهيم محمد إبراهيم - معهد فتيات الفرافرة -549 درجة - أدبى

>الخامس - سارة عادل محمد سيد - معهد فتيات موط بالداخلة - 548 درجة – أدبى

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