ننشر أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية فى الوادى الجديد

وجاءت أسماء الأوائل على مستوى القسمين الأدبى والعلمى كالتالى :
الأول - سلوى فريد محمد فريد - معهد فتيات الخارجة - 643 درجة - علمى
>الثانى - ابتهال محمود على محمد - معهد فتيات الخارجة - 627 - علمى
>الثالث- روضة محسن محمد صالح حسن - معهد فتيات موط بالداخلة - 623 - علمى
>الرابع - الاء مجدى محمد عبد الحافظ - معهد فتيات الخارجة - 621- علمى
>الخامس - منار جلال محمد سعد - معهد فتيات موط بالداخلة - 620 - علمى
>الاول - فاطمة علاء الدين رضوان محمد - معهد فتيات موط - 569 درجة - أدبى
>الثانى - رجاء سليمان احمد محمد - معهد فتيات موط -559 درجة - أدبى
>الثالث - أسماء محمد سيد احمد - معهد فتيات تنيدة -554 درجة - أدبى
>الرابع - ياسمين إبراهيم محمد إبراهيم - معهد فتيات الفرافرة -549 درجة - أدبى
>الخامس - سارة عادل محمد سيد - معهد فتيات موط بالداخلة - 548 درجة – أدبى
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