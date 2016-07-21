بالصور.. سكرتير الغربية: 350 متر خرسانة لإسناد برج مهدد بالانهيار بطنطا

أكد اللواء السيد سعيد السكرتير العام لمحافظة الغربية، أنه تم إخلاء العقار المهدد بالانهيار من السكان خوفا على حياتهم، وعمل كردون أمنى وغلق الشارع بحى أول طنطا من الجانبين لحماية أرواح المواطنين، وتم رمى 350 متر خرسانة سابقة التجهيز وسريعة الجفاف بارتفاع مترين فى مكان الحفر، لإسناد البرج المائل ومنعه من الانهيار.

وقال السكرتير العام فى بيان له إنه تقرر تشكيل لجنة مشتركة من أساتذة كلية الهندسة ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة، لاتخاذ القرار المناسب بشأن العقار المائل، مع إلزام أصحاب أعمال الحفر المجاور له بتحمل جميع التكاليف.

كان اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوصول إخطار من سكان عقار مكون من 13 طابقا بشارع ابن الفارض التابع لحى أول طنطا، يؤكد مشاهدة ميول صريحة فى المبنى عن المبنى الملاصق له، بعد شروع الجيران فى الحفر بقطعة أرض ملاصقة للمبنى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء أحمد عبد الوهاب مساعد مدير أمن الغربية، والرائد أحمد الهرميل رئيس مباحث أول طنطا، والمقدم كمال عبد الرءوف رئيس مباحث المرافق، والعميد مهند أبو ليمون مأمور المرافق، لمكان العقار المذكور، وثبت وجود ميول ظاهرة فى الجانب الأيسر للمبنى، وتقرر إخلاء المبنى بالكامل من السكان خوفا على حياتهم.

>وقرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية عاجلة من مديرية الإسكان بالغربية، والقسم الهندسى بالديوان العام، ومجلس مدينة طنطا والحى وكتابة تقرير مفصل عن العقار المهدد بالانهيار فى شارع ابن الفارض التابع لحى أول مدينة طنطا.



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السكرتير العام والعميد مهند أبو ليمون مأمور المرافق مكان الحادث



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العقار مفصول عن العقار المجاور



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ميول ظاهر فى العقار



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وضع الخرسانات العقار المهدد بالانهيار



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السكرتير العام فى موقع الحدث



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محاولات إسناد العقار



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السكرتير العام ومهند أبو ليمون

إخلاء برج سكنى من 13 طابقا فى طنطا بعد ميله خوفا على حياة السكان

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