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رواد مصيف رأس البر بدمياط يشكون من ضعف مياه الشرب

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رواد مصيف رأس البر بدمياط يشكون من ضعف مياه الشرب رواد مصيف رأس البر بدمياط يشكون من ضعف مياه الشرب
اشتكى رواد مصيف رأس البر بمحافظة دمياط من ضعف قوة مياه الشرب فى معظم المناطق داخل المصيف، وخاصة فى أوقات الظهيرة والمساء، كما اشتكى المصطافون من ضعف المياه بالعشش والفنادق المجاورة لشاطىء البلاج.

وأضاف المصطافون أن مياه الشرب برأس البر بها نسب مرتفعة من الكلور، ما يظهر فى رائحة المياه وطعمها، وأكدوا على ضعف المياه فى دورات المياه العمومية والمناطق المخصصة لاستحمام رواد البلاج ظهرا.

وطالب رواد المصيف من الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط بمعالجة هذه المشكلة حفاظا على هذا المصيف.


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