استراحة في_الكأس - الزمالك (0)-(1) الاتحاد.. أوباما يسجل الأول.. زعيم الثغر أخطر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للقاء الزمالك والاتحاد السكندري في إطار مباريات دور الـ8 من بطولة كأس مصر.

- تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للمباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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- أحداث اللقاء

ق45+1: دقيقتين كوقت بدل من الضائع.

ق38: عرضية للزمالك نفذت مقوسة داخل منطقة الجزاء حولها باسم مرسي برأسه نحو المرمى لكن الهاني سليمان يتألق وتصدى للكرة بشكل رائع.

ق36: هروب أحمد الألفي من الرقابة من الجبهة اليسرى (اليمنى للزمالك) ثم حول اكرة بعرضية أرضية على القائم الثاني حولها يوسف أوباما مباشرة في الشباك.

- أوباما جوووووووووول

ق33: مصطفى فتحي أرسل عرضية بوجه القدم لداخل منطقة الجزاء، ارتقى باسم ثم حول الكرة برأسه فوق المرمى.

ق27: محمود فرج "كابونجا" أرسل كرة طولية رائعة اخترقت عمق الزمالك، تسلمها هيرمان كواو في مواجهة أحمد الشناوي ثم سدد مهاجم زعيم الثغر الكرة لكن مرت بجوار القائم.

ق25: تسديدة من عاشور الأدهم ارتطمت في قدم علي جبر ومرت بجوار القائم لركنية.

ق20: مراوغة رائعن من شيكابالا للاعبي الاتحاد السكندري داخل منطقة الجزاء ثم مرر الكرة بعرضية وصلت لمصطفى فتحي أمام المرمى الخالي، والأخير سدد الكرة لكن فوق المرمى.

ق17: عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك شتتها علي جبر بشكل خاطيء وصلت لأحمد الألفي الذي سددها لكن مرت بجوار المرمى.

ق9: أولى هجمات اللقاء جاءت من نصيب الزمالك، استخلاص رائع لمصطفى فتحي للكرة من منتصف الملعب ثم توغل بالكرة نحو المرمى حتى وصل لمرمى الهاني سليمان ثم سدد الكرة بيمناه لكن حارس الاتحاد تصدى للكرة بقدمه وابعدها عن منطقة الخطورة.

أنطلاق المباراة

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