تيار الغد السورى يدين سقوط مدنيين أبرياء فى هجمات التحالف الدولى

أدان تيار الغد السورى سقوط مدنيين أبرياء من نساء وأطفال ورجال جراء القصف الجوى الذى تنفذه جهات دولية، سواء من قبل روسيا أو من قبل التحالف الدولى، ضد تنظيم داعش ضمن الحملة الدولية والحرب على الإرهاب.

وقال تيار الغد السورى فى بيان صحفى، مساء الخميس، إنه يتلقى بمزيج من الغضب والحزن الشديدين، الأخبار شبه اليومية عن سقوط ضحايا مدنيين أبرياء من نساء وأطفال ورجال جراء القصف الجوى الذى تنفذه جهات دولية، سواء من قبل روسيا أو من قبل التحالف الدولى ضد تنظيم داعش، كما حدث مؤخرا فى ريف حلب الشرقى.

وأكد التيار أنه من أشد المتحمسين لمواجهة التطرف ومحاربة الإرهاب، وذلك عن قناعة وطنية كاملة بأنه يمثل خطرا هائلا على حاضر البلاد ومستقبلها، ولكن فى نفس الوقت، فإن التيار يعتقد بأن تلك الجهات الدولية التى تقصف بالطيران، لديها إمكانيات فنية وعسكرية واستخباراتية متطورة بما يكفى لتجنب وقوع ضحايا من المدنيين الأبرياء، أو من عناصر المعارضة المعتدلة على الأرض.

وأضاف البيان: لذلك فإن تيار الغد يدين مثل تلك الضربات، ويطلب من كافة الدول التى لديها عمليات عسكرية فى سوريا أن تتوخى الحذر والدقة فى عملياتها، وأن تتوقف بشكل كامل عن أى استهداف للمدنيين أو المعارضة المعتدلة، مع الاحتفاظ بحق الشعب السورى فى المستقبل بالتعويض عن تلك الخسائر، رغم أن الخسائر بالأرواح لا تعوض بثمن.

وختم البيان: رحم الله الشهداء الأبرياء، والعزاء الحار لعائلاتهم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، والحرية لشعبنا العظيم من طغيان الأسد والمتطرفين.

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