أخبار عاجلة

بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
ديبالا: لا أرغب في أن أكون ليونيل ميسي -
شوستر: رونالدو يفتقد الرغبة في تحقيق النجاحات -
إسبانيا تكتسح.. إحصائيات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا -
«جوارديولا» يمتدح «أجويرو»: فهم فلسفتي -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رويترز: السفارة الأمريكية بالسعودية تحذر مواطنيها من "تهديد محتمل" فى جدة

Google+ Print
رويترز: السفارة الأمريكية بالسعودية تحذر مواطنيها من "تهديد محتمل" فى جدة رويترز: السفارة الأمريكية بالسعودية تحذر مواطنيها من "تهديد محتمل" فى جدة
قالت السفارة الأمريكية بالسعودية، اليوم الخميس، إنها تلقت تقارير عن "تهديد محتمل وشيك" للمواطنين الأمريكيين فى مناطق بمدينة جدة، يتردد عليها الغربيون، ولم يورد الإخطار الذى نشرته السفارة على موقعها الإلكترونى تفاصيل أخرى.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى، فى تصريحات صحفية "إنها رسالة أمنية وليست تحذيرا من السفر نشرته قنصليتنا فى جدة، لقد شعرت قنصليتنا بأن المعلومات التى لديها ذات مصداقية كافية، ومن الخطورة بحيث تتطلب إرسال هذه الرسالة فورا."
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365