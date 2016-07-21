رويترز: السفارة الأمريكية بالسعودية تحذر مواطنيها من "تهديد محتمل" فى جدة

قالت السفارة الأمريكية بالسعودية، اليوم الخميس، إنها تلقت تقارير عن "تهديد محتمل وشيك" للمواطنين الأمريكيين فى مناطق بمدينة جدة، يتردد عليها الغربيون، ولم يورد الإخطار الذى نشرته السفارة على موقعها الإلكترونى تفاصيل أخرى.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى، فى تصريحات صحفية "إنها رسالة أمنية وليست تحذيرا من السفر نشرته قنصليتنا فى جدة، لقد شعرت قنصليتنا بأن المعلومات التى لديها ذات مصداقية كافية، ومن الخطورة بحيث تتطلب إرسال هذه الرسالة فورا."

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