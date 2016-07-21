وزير الخارجية المصرى يلتقي نظيره الهولندي في واشنطن

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية التقي صباح اليوم بالعاصمة الأمريكية واشنطن نظيره الهولندي برت كويندرز، وذلك في إطار تواجد شكري في الولايات المتحدة لحضور المؤتمر الوزاري الموسع للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، حيث حرص الوزير الهولندي علي الالتقاء بنظيره المصري علي هامش اجتماعات التحالف الدولي، وذلك للتعرف بشكل أكثر تفصيلًا علي نتائج زيارتي وزير الخارجية الأخيرتين، إلي رام الله والقدس، وتقييم مصر لجهود استئناف عملية السلام.

وأوضح أبو زيد، أن الوزير شكري أحاط نظيره الهولندي أيضًا بنتائج الزيارة التي قام بها صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكبير المفاوضين الفلسطينيين إلي مصر مؤخرًا، للتشاور حول آخر تطورات القضية الفلسطينية ومستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط.

من جانبه ثمن وزير الخارجية الهولندي الجهود المصرية، لإحياء عملية السلام، وكذلك الدور المصري المحوري في المنطقة، معربًا عن استعداد الجانب الهولندي تقديم الدعم للجهود المصرية، بما يسهم في تحقيق السلم والأمن الإقليمي.