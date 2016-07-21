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مصادر قانونية: رفع الحصانة عن قاضى الإسكندرية المرتشى قبل ضبطه

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مصادر قانونية: رفع الحصانة عن قاضى الإسكندرية المرتشى قبل ضبطه مصادر قانونية: رفع الحصانة عن قاضى الإسكندرية المرتشى قبل ضبطه
قالت مصادر قانونية، إنه تم رفع الحصانة عن عضو الهيئة القضائية الذى ألقت الرقابة الإدارية القبض عليه متلبسا بالحصول على رشوة فى محافظة الإسكندرية، وذلك لتمكين النيابة من التحقيق معه تحت إشراف المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول.

وأوضح المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن كافة الإجراءات التى تقضى بمخاطبة المجلس الأعلى للقضاء لرفع الحصانة عن القاضى المتهم بالحصول على الرشوة قد تمت لتمكين النيابة العامة من إصدار إذن للرقابة الإدارية بمراقبته، ومن ثم تم القبض عليه متلبسا.

يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الإسكندرية، ألقت القبض على قاض بأحد الكافيهات أثناء تقاضيه 650 ألف جنيه رشوة، لإصدار حكما ببراءة أحد المتهمين بجلب أقراص الترامادول المخدرة من الخارج وتهريبها داخل البلاد.


>- الرقابة الإدارية تضبط قاضيا يتلقى رشوة 650 ألف جنيه من متهم بالإسكندرية

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