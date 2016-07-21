السجون تكذب لجان الإخوان: "لا صحة لاشتباكات سجناء داعش والجماعة بطرة"

صرح مصدر بقطاع السجون بأنه لا صحة لما تم تداوله حول وقوع اشتباكات بين سجناء بالأسلحة البيضاء، مؤكدا أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة وأنه مجرد شائعات مغلوطة.

وأضاف المصدر، أنه لا يسمح للسجناء بحيازة أية أسلحة داخل السجون فى ظل حملات التفتيش المفاجئة، وأهابت وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما تنشر من أخبار.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، المحسوبين على لجان تنظيم الإخوان الإلكترونية، تداولوا معلومات زعموا فيها اندلاع اشتباكات عنيفة داخل سجن استقبال طرة بين عناصر الجماعة، وسجناء آخرين موالين لتنظيم داعش الإرهابى.

وكتبت إحدى مستخدمات "فيس بوك": "هام وعاجل جدا.. الآن اشتباكات بالأسلحة البيضاء، بين معتقلى تنظيم الدولة (داعش) ومعتقلى الإخوان، داخل سجن استقبال طرة.. ووقوع كثير من الإصابات.. على مرأى ومسمع من أفراد الأمن دون أى تدخل.. انشر على أوسع نطاق".

مصارعة المتطرفين داخل السجون.. لجان الإخوان الإلكترونية: اشتباكات عنيفة بين الموالين لتنظيم "داعش" وعناصر الجماعة فى سجن طرة.. ومصادر: الأمن يسيطر على الأوضاع.. وتؤكد: الخلاف يصل إلى حد استحلال الدماء

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