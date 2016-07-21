وفد شبابى فلسطينى يزور مجلس النواب ويلتقى رئيس لجنة الشئون العربية

التقى وفد شبابى فلسطينى مع وفد من مجلس النواب المصرى برئاسة لجنة الشؤون العربية بالمجلس اللواء سعد الجمال.

وذكرت سفارة فلسطين بالقاهرة فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أن الزيارة التى قام بها الوفد تأتى على هامش فعاليات البرنامج الثقافى - السياحى بملتقى شباب مصر وفلسطين والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة المصرية فى القاهرة والجيزة والفيوم.

وكان فى استقبال الوفد لدى وصوله المجلس عدد من البرلمانيين النواب والأمين العام للبرلمان العربى نيابة عن رئيس البرلمان السفير عبد المنعم سعودى- المستشار الأول للجنة الشؤون العربية، وعضو مجلس النواب المصرى جهاد عامر.

وأكد الجمال خلال الاستقبال، أن البرلمان المصرى له شرف استقبال الوفد الشبابى الفلسطينى، موضحا أن فلسطين فى قلب كل مصرى وفى قلب كل برلمانى مصرى. كما قدم شرحا عن دور البرلمان المصرى فى الشأن العربى، مضيفا: أن البرلمان المصرى هو الوحيد الذى خصص لجنة للشؤون العربية ومن أولى أولوياتها القضية الفلسطينية.

وقال الجمال إن البرلمان المصرى يضم 90 عضوة فى سابقة هى الأولى من نوعها، مؤكدا أنه منذ فجر التاريخ كان للمرأة دور ريادى أسهم فى تقدم مصر، مشددا على ضرورة توحيد الصف العربى تجاه القضية الفلسطينية وتوحيد الصف الداخلى الفلسطينى، بالإضافة إلى ضرورة عدم المزج بين ما هو دينى وما هو سياسى فى تناول القضية الفلسطينية.

وبدوره، قال الأمين العام للبرلمان العربى، إن البرلمان يضع القضية الفلسطينية بندا ثابتا على جدول أعماله وفى لقاءاته واجتماعاته كافة".

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