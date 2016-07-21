مقتل 16 شخصا فى قصف لطائرات حربية على ريف إدلب الجنوبي بسوريا

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بريطانيا، اليوم الخميس، أن 16 شخصا، بينهم طفلان، قتلوا فى غارات لطائرات حربية بريف إدلب الجنوبي.

وأوضح المرصد أن الغارات تم شنها فى بلدة تلمنس بشرق مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، مشيرًا إلى أن بعض الجرحى بحالات خطرة، فى حين استهدفت الطائرات الحربية مناطق فى قرية شلخ بريف إدلب الشمالي، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

كما قتلت طفلة متأثرة بجراح أصيبت بها فى قصف للطائرات الحربية استهدف يوم أمس مناطق فى حى الحميدية بمدينة دير الزور.

وشنت الطائرات الحربية غارات استهدفت مناطق فى أحياء الكنامات والصناعة والشيخ ياسين والحويقة وأماكن فى منطقة حويجة صكر بمدينة دير الزور وأطرافها، فيما قصف الطيران الحربى مناطق فى قرية الصالحية بمدخل مدينة دير الزور الشمالي.

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