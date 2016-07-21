أخبار عاجلة

بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
ديبالا: لا أرغب في أن أكون ليونيل ميسي -
شوستر: رونالدو يفتقد الرغبة في تحقيق النجاحات -
إسبانيا تكتسح.. إحصائيات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا -
«جوارديولا» يمتدح «أجويرو»: فهم فلسفتي -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 16 شخصا فى قصف لطائرات حربية على ريف إدلب الجنوبي بسوريا

Google+ Print
مقتل 16 شخصا فى قصف لطائرات حربية على ريف إدلب الجنوبي بسوريا مقتل 16 شخصا فى قصف لطائرات حربية على ريف إدلب الجنوبي بسوريا
ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بريطانيا، اليوم الخميس، أن 16 شخصا، بينهم طفلان، قتلوا فى غارات لطائرات حربية بريف إدلب الجنوبي.

وأوضح المرصد أن الغارات تم شنها فى بلدة تلمنس بشرق مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، مشيرًا إلى أن بعض الجرحى بحالات خطرة، فى حين استهدفت الطائرات الحربية مناطق فى قرية شلخ بريف إدلب الشمالي، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

كما قتلت طفلة متأثرة بجراح أصيبت بها فى قصف للطائرات الحربية استهدف يوم أمس مناطق فى حى الحميدية بمدينة دير الزور.

وشنت الطائرات الحربية غارات استهدفت مناطق فى أحياء الكنامات والصناعة والشيخ ياسين والحويقة وأماكن فى منطقة حويجة صكر بمدينة دير الزور وأطرافها، فيما قصف الطيران الحربى مناطق فى قرية الصالحية بمدخل مدينة دير الزور الشمالي.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365