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أنباء عن تصدير النفط الليبى عبر "رأس لانوف" عقب لقاء كوبلر بالجضران

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أنباء عن تصدير النفط الليبى عبر "رأس لانوف" عقب لقاء كوبلر بالجضران أنباء عن تصدير النفط الليبى عبر "رأس لانوف" عقب لقاء كوبلر بالجضران
استقبل آمر حرس المنشآت النفطية الليبية فى المنطقة الوسطى إبراهيم الجضران، المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر، اليوم الخميس، فى مدينة رأس لانوف الواقعة ضمن منطقة الهلال النفطى الليبى.

وأفادت مصادر مقربة من البعثة الأممية لوكالة الأنباء الليبية، أنه يتوقع الإع?ن قريبًا عن بدء تصدير النفط من منطقة "اله?ل النفطى" لمصلحة حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج بسبب عدم نيلها ثقة مجلس النواب، حسب بنود اتفاق الصخيرات.

وقالت المصادر، إن الأمر مخالفًا لما تم الاتفاق عليه فى حوار الصخيرات المغربية، القاضى بعد مباشرة حكومة الوفاق الليبية لأعمالها قبل اعتمادها من قبل البرلمان الشرعى فى طبرق.

ويسيطر إبراهيم الجضران الذى يقود مليشيا تطلق على نفسها "حرس المنشآت النفطية"، التى لا تتبع للحكومة المؤقتة الشرعية على الهلال النفطى منذ حوالى ثلاثة أعوام.

ووصل المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر، اليوم الخميس، إلى مطار "رأس لانوف" الليبى، شمال ليبيا، والذى يطل على خليج السدرة وهى مقر مصفاة "رأس لانوف"، حيث كان فى استقباله آمر حرس المنشآت النفطية فى المنطقة الوسطى إبراهيم الجضران.


>- المبعوث الأممى لدى ليبيا يصل مطار "راس لانوف" الليبي

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