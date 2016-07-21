ضبط 35 جوال دقيق مدعم أثناء تهريبها ببني سويف‎

المراسل : محمد شعبان

> تمكنت إدارة تموين مركز ناصر ببني سويف، اليوم الخميس، من ضبط سيارة نصف نقل أثناء قيامها بتهريب 35 جوال دقيق بلدي مدعم للسوق السوداء .

وكانت حملة من إدارة تموين مركز ناصر برئاسة رمضان معوض، مدير الادارة، قد تمكنت من ضبط سيارة نصف نقل تحمل لوحات رقم “7568 و ج أ” قيادة “جمعة ، ع ، ب” أثناء مرورها بأحد شوارع المركز محملة بـ 35 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلو للجوال، بغرض تهريبها للسوق السوداء، وتم التحفظ علي الكمية ، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم12523- جنح المركز .

وأكد محسن فرغلي، وكيل وزارة التموين ببني سويف في تصريح خاص لـ”أونا”، أنه أصدر تعليمات مشددة بتفعيل الدور الرقابي علي المخابز والأسواق والمحال التجارية ، لضبط أي محاولة لسرقة المال العام ، وتقديمها للنيابة العامة .