مد مستشفى الباجور بعيادات اقتصادية للكبد وساعات إضافية لمرضى الفشل الكلوى

مراسل«ONA»:

> أعلن الدكتور عزت سليمان، مدير مستشفى الباجور العام بمحافظة المنوفية،عن زيادة شيفت بوحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى بحيث يستوعب 20 حالة غسيل جديدة يوميًا ، وذلك حرصًا على راحة مرضى الفشل الكلوى من أهالى مركز الباجور مطالبًا جميع المرضى الموزعين خارج الباجور بالتوجه للمستشفى لدخول الشيفت الجديد لوحدة الغسيل الكلوى .

وأضاف سليمان في تصريح صحفي، أنه تم إفتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمى لعلاج حالات النزيف والقيىء الدموى ودوالى المريء من 9 صباحًا وحتى الـ 1 ظهرًا يوميًا وعيادة إقتصادية للمناظير أيام “السبت والاثنين والاربعاء” من كل أسبوع وعيادة إقتصادية لأمراض الكبد “الأحد والثلاثاء والخميس” من كل أسبوع الساعة 9 إلى الساعة 1 ظهرًا وعيادات مسائية من الساعة 2 إلى 8 مساءًا طوال أيام الأسبوع مع عدا الجمعة.

وأشار مدير المستشفى إلى أنه جارى التعاقد مع استشاريين لجراحات المخ والأعصاب وأمراض الجهاز العصبى بشكل عام و أوعية دموية وأمراض القلب بالمستشفى، حرصًا منه على عدم تحويل أى حالة لمستشفيات شبين الكوم التعليمى أو الجامعى .

وأوضح، أن العيادات الخارجية بالنظام الإقتصادى سيتم تشغليها بواسطة الاستشارى والأخصائيين ، وتخصيص الإستقبال فقط لعلاج الحوادث والحالات الطارىء حرصًا على تقديم خدمة طبية متميزة على أيدى متخصصين .

وأضاف، أن أزمة عجز أكياس الدم ستحل من خلال تواجد سيارة إسعاف يوم الاثنين من كل إسبوع للتبرع بالدم لصالح مستشفى ومرضى الباجور، لتوفير كافة إحتياجات المستشفى من أكياس الدم.

ووعد “سليمان” أهالى الباجور بإصلاح جهاز الأشعة المقطعية خلال أربعة أيام وبهذا تكون المستشفى خطت بعض الخطوات نحو الإصلاح، مشيرًا إلى أنه يحتاج كافة سبل الدعم من أهالى الباجور لتقديم كافة الخدمات والتعاقد مع كافة التخصصات بالمستشفى .