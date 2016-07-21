أمل عرفة تحسم البلبلة حول عملها الجديد

دبي - تمام عجمية

بعد أن أعلنت الفنانة أمل عرفة عن تحضيراتها لمسلسل بعنوان «سايكو» والتي بدأت بتأليفه بالاشتراك مع سعيد، انتشر خبر بأن مشروع «سايكو» هو ذاته المشروع الذي أعلنت عنه في بداية موسم 2015 تحت العنوان نفسه؛ (اختارت له فيما بعد اسم كوما) وعملت على كتابة حلقاته الأولى مع السيناريست بلال شحادات، وكشفت حينها أنّ حكايته تروي قصة «مجموعة شخصيات من بينهم سيدة تتعرض لتفجير وتصاب على أثره بفقدان للذاكرة» مشيرةً إلى أن هذا المحور سيكون حاملاً لمعانٍ كثيرة «مثل كون الذاكرة هي الوطن وغير ذلك». فيما كان مقرراً تصويره بين دمشق وبيروت بمشاركة ممثلين من لبنان وسوريا، خرجت الفنانة أمل عرفة وأوضحت حقيقة الأمر عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك وقالت «للتوضيح فقط..

مسلسل سايكو لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بقصة مسلسل كوما الذي عملت عليه لفترة مع الكاتب بلال شحادات وحدث التفجير وفقدان الذاكرة الذي أصاب بطلتي...

سايكو هنا... هو نحن جميعاً نتجسد بشخصية العمل الأساسية والتي تحمل ذات الاسم (سايكو) وهو عمل لا يخلو من نظرتي الساخرة الدائمة للأشياء والأحداث التي حولنا على مبدأ شر البلية ما يضحك».