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عامل يقتل ابن عمه فى ميدان الأربعين بالسويس أمام المارة

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عامل يقتل ابن عمه فى ميدان الأربعين بالسويس أمام المارة عامل يقتل ابن عمه فى ميدان الأربعين بالسويس أمام المارة
قتل عامل ابن عمه بطعنات نافذة بأنحاء متفرقة بالجسد بعد نشوب معركة بينهما، بميدان الأربعين فى السويس أمام المارة، وضبطت قوات الشرطة بقسم الأربعين القاتل عقب ارتكابه الجريمة، ونقلت إسعاف السويس جثة القتيل إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

كان اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الأربعين بوقوع جريمة قتل بقيام عامل يدعى "وائل . ع" بقتل ابن عمه "محمد على سليمان".

وأكد شهود عيان، نشوب مشادة بين القاتل والقتيل تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات بينهما، قام على إثرها القاتل بطعن ابن عمه بخمس طعنات نافذة باستخدام سلاح أبيض.

وأكد مصدر أمنى، أنه تم القبض على القاتل وتم نقله إلى قسم شرطة الأربعين تمهيدا لتحرير محضر بالواقعة.


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