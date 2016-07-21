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ضبط سيارة محملة بـ35 جوال دقيق مدعم شمال بنى سويف

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ضبط سيارة محملة بـ35 جوال دقيق مدعم شمال بنى سويف ضبط سيارة محملة بـ35 جوال دقيق مدعم شمال بنى سويف
تمكنت إدارة تموين مركز ومدينة ناصر شمال بنى سويف بإشراف المحاسب محسن فرغلى وكيل وزارة ببنى سويف، من ضبط سيارة تحمل 35 جوال دقيق بلدى مدعم تم تجميعها، وذلك قبل بيعها فى السوق السوداء بهدف الاستفادة من فارق السعر.

كانت حملة برئاسة رمضان معوض مدير إدارة تموين ناصر تضم مجموعة من مفتشى الإدارة اشتبهت اليوم فى سيارة نصف نقل رقم "7568و ح ا" قيادة "جمعة.ع.ب"، وباستيقافها عند مدخل قرية دلاص دائرة المركز عثر على حمولة تزن 1750 كيلو جرام دقيق بلدى تم التحفظ على المضبوطات والسيارة، وتحرر المحضر رقم 12523 لسنة 2016 جنح مركز ناصر وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

ضبط 85 جوال دقيق بلدى مدعم فى مخبز شمالى بنى سويف
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مصر 365

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