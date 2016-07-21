إعدام 21 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنصورة

شنت محافظة الدقهلية حملة ميدانية بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين على بعض المنشآت الغذائية بمنطقة حى شرق المنصورة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من مديريات الصحة والتموين والبيئة والأمن الصناعى، أسفرت عن إعدام 21 كيلو أغذية فاسدة.

وكلف حسام الدين إمام محافظ الدقهلية بإعادة إغلاق أحد محلات العصائر بنطاق حى شرق المنصورة، وذلك لمخالفته الاشتراطات البيئية والصحية وعدم توافر أدوات وإجراءات الصحة والسلامة المهنية.

جاء ذلك وفقا لما تم عرضه من تقرير الحملة المسئولة عن حى شرق المنصورة، حيث تم تحرير محضر جنح صحية لعدم توافر الاشتراطات الصحية وعدم الالتزام بشروط الصحة المهنية لأحد المطاعم، كما تم توجيه إنذار بإلغاء الترخيص، كذلك تم إعدام 15 كيلو كبدة فاسدة و2 كيلو بوفتيك و2 كيلو دجاج مجهز و2 كيلو بطارخ وواحد كيلو زبدة من الأغذية المختلفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وقد وجه المحافظ باتخاذ كل الإجراءات القانونية من قبل مديرية الصحة والجهات المعنية نحو غلق المحل المشار إليه، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية القوى العاملة ورئاسة الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة.

كما أشار المحافظ إلى ضرورة تكثيف الحملات المتنوعة من كل الجهات المختصة على مختلف المحلات والمنشآت الغذائية بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة، حرصا على صحة المواطنين وسلامتهم.



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المنتجات الفاسدة



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لحوم فاسدة



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الكبدة الفاسدة

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