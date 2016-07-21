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سجل بياناتك لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2016 من"اليوم السابع" فور إعلانها

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سجل بياناتك لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2016 من"اليوم السابع" فور إعلانها سجل بياناتك لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2016 من"اليوم السابع" فور إعلانها
ينشر "اليوم السابع" نتيجة شهادة الثانوية العامة 2016، فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم، قبل إعلانها فى المدارس، وينقلها للطلاب قبل إعلانها بالمدارس، حيث اقترب إعلان نتيجة الثانوية العامة المحدد بمنتصف الأسبوع المقبل.

وفاز "اليوم السابع" بحق إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى 2015، 2016، وسيتم نشر النتيجة، فور اعتمادها، عبر المحمول والإنترنت والخط الأرضى.

وحصل "اليوم السابع" على حقوق إعلان النتيجة من خلال التليفون الأرضى ورسائل المحمول والخدمة الصوتية والإنترنت على الموقع الإلكترونى، عقب جلسة المزايدة العلنية لحق إعلان النتيجة التى عقدت بديوان عام الوزارة، وشارك فى الجلسة لجنة من الشئون القانونية والإدارة العامة للمشتريات.

بادر بتسجيل بيانات حتى تصلك النتيجة فور إعلانها مباشرة.. من هنا..


>خطة "التعليم" لمنع التلاعب بنتيجة الثانوية العامة.. تصحيح كراسات الإجابة يتم بإشراف مدرس المادة ولا مشاركة لمعلمى الإعدادية.. وتؤكد: إعلان النتيجة خلال أيام..والتظلمات تبدأ اليوم التالى لإعلان النتيجة
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