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رئيس الوزراء اليمني يعلن عن تغييرالوضع السياسي والعسكري خلال أيام

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رئيس الوزراء اليمني يعلن عن تغييرالوضع السياسي والعسكري خلال أيام رئيس الوزراء اليمني يعلن عن تغييرالوضع السياسي والعسكري خلال أيام

الدكتور أحمد عبيد بن دغر 

قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إن اليمنيين معنيون بالدفاع عن بلادهم ولا خلاص لهم إلا بسحق العدو المتربص بهم، مؤكدا أن الوضع
> السياسي والعسكري فى البلاد سيتغير خلال الأيام القادمة.

وأشاد رئيس الوزراء اليمني -خلال استقباله اليوم الخميس بمقر إقامته المؤقت بالعاصمة الرياض اللواء ناصر الطاهرى نائب رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة اليمنية وعددا من القيادات العسكرية وقيادات المقاومة من ابناء مديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة حنوب شرق اليمن- بدور أبناء شبوة وعلى وجه الخصوص مديرية بيحان، كما أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به القيادات العسكرية والقبلية بمديرية بيحان، وأكد استعداد لتذليل كافة الصعاب لدعم المحافظة وفق الإمكانات المتاحة.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية الحكومية أن اللواء الطاهرى قدم خلال اللقاء شرحا مفصلا لرئيس الوزراء عن الوضع الميداني والعسكري في جبهات مديرية بيحان وأهم الصعاب التي تواجه قوات الجيش والمقاومة وأكد أن مديرية بيحان صامدة في مواجهة عدوان الانقلابيين حتى تتحرر كافة أراضي محافظة شبوة من المليشيات الانقلابية.

كما أطلع نائب رئيس هيئة الاركان رئيس الوزراء على سير المعارك والتقدم الذي حققته المقاومة بالإضافة إلى أهم الإحتياجات الضرورية التي تساعد المقاومة على الاستمرار في التقدم.

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