بالصور.. أهالى أسوان يؤسسون صندوقًا لرعاية مرضى مستشفى كوم أمبو

عقد أبناء مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، اليوم الخميس، اجتماعًا تأسيسيًا لإنشاء صندوق رعاية ودعم المرضى المترددين على مستشفى كوم أمبو المركزى، وخاصة مرضى الفشل الكلوى بعد الأزمة الأخيرة التى تعرضوا لها بسبب نقص مستلزمات أجهزة الغسيل بالمستشفى.

وأوصى الاجتماع الذى حضره الدكتور محمد غلاب، مدير مستشفى كوم أمبو، ومجموعة من أبناء مدينة كوم أمبو، بإنشاء مركز متخصص للغسيل الكلوى يضم أحدث الأجهزة فى الغسيل الكلوى لخدمة المرضى المترددين على مستشفى كوم أمبو.

واتفق أعضاء الصندوق الذى يرعاه الشئون الاجتماعية بمدينة كوم أمبو، على عقد بروتوكول تعاون مع مستشفى كوم أمبو لتوفير الخدمات للمرضى من خلال جمع التبرعات ودعم المرضى المترددين على المستشفى، مع استقطاب مجموعة من أساتذة الجامعات المصرية فى جميع التخصصات الطبية لإجراء الجراحات النادرة وغير المتوفرة بالمستشفى.

كما اتفق أعضاء الصندوق، على تشكيل مجلس تنفيذى مستقل ينعقد بشكل دورى لإدارة الاحتياجات والإنفاق والأعضاء وغيرها من الأمور التى تخص الصندوق، وذلك من خلال توفير مقر دائم للصندوق داخل المستشفى مستشفى كوم أمبو المركزى، مع استقلال أعضاء الصندوق عن المستشفى، فى إدارته وصرف المستلزمات.



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جانب من الاجتماع



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أبناء كوم أمبو يؤسسون صندوقاً لرعاية المرضى



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جانب من الحضور

"الصحة" بأسوان: توفير 600"لاين" جديد لأجهزة الغسيل الكلوى بمشتشفى كوم أمبو

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