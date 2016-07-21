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سكرتير عام بنى سويف يشارك أهالى كوم الرمل تشييع جثمان شهيد السويس

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سكرتير عام بنى سويف يشارك أهالى كوم الرمل تشييع جثمان شهيد السويس سكرتير عام بنى سويف يشارك أهالى كوم الرمل تشييع جثمان شهيد السويس
أناب، اليوم، المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام للمشاركة فى تشييع جنازة الشهيد جندى مجند عماد شعبان محمد على ابن قرية كوم الرمل البحرى التابعة لمجلس قروى العواونة مركز إهناسيا الذى اسشتهد مساء أمس فى محافظة السويس.

وأدى السكرتير العام الصلاة على الشهيد بمسجد موسى محمود بالقرية فى حضور النائبين "محمد كساب وعلى بدر" ورئيس مركز ومدينة إهناسيا سرور سليمان، فضلا عن عدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والأهالى الذين رددوا العديد من الهتافات المناهضة للإرهاب قبل نقل جثمان الشهيد لدفنه بمقابر الأسرة.

صلاة الجنازة (1)
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السكرتير العام يؤدى صلاة الجنازة على الشهيد

صلاة الجنازة (2)
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سكرتير عام بنى سويف ونائبا إهناسيا أثناء صلاة الجنازة

صلاة الجنازة (3)
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الأهالى يحملون جثمان شهيد الواجب


>قرية كوم الرمل ببنى سويف تستعد لاستقبال جثمان شهيد من أبنائها بسيناء
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