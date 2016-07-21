أشهر عارض أزياء في العالم يلهمك إطلالتك

يعتبر اليوم "دافيد غاندي" David Gandy من أشهر عارضي الأزياء الرجال في عصرنا الحالي، وهو بريطاني من مواليد فبراير عام 1980. وقد نجح غاندي بسبب طوله الفارع وعضلاته المفتولة في أن يغيّر مقاسات الملابس الرجالية ذات المعايير العالمية إلى مقاسات أكثر رجولة. وهو يعتبر أيضاً من أكثر الرجال أناقة في العالم، وأيقونة من أيقونات الموضة.

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وأسلوبه في الموضة مختلف ومميّز، وقد رسمه لنفسه منذ بدايته في المهنة ودخوله عالم الشهرة والأضواء، حين جمع بين النمط الكلاسيكي المستوحى من نجوم السينما في الخمسينيات والنمط الشبابي الكاجوال والعصري.

ونحن نراه أحياناً في البدلات الرجالية الفاخرة، التي تكون في أغلب الأحيان مؤلفة من السترة، والبنطال، والصدرية التي يستعملها كثيراً، فينسّقها مع اكسسوارت مميزة من أحذية جلدية، وساعات يد، وربطات عنق أيضاً.

وأحياناً، يفضل "دافيد غاندي" David Gandy النمط الكاجوال المريح، فينسّق بين سروال الجينز والقمصان الناعمة أو التيشيرتات القطنية، لكن هنالك دائماً لمساته الخاصة التي يضيفها إلى إطلالاته، مهما كانت بسيطة أو رسمية.

وقد جمعنا اليوم أبرز إطلالات "دافيد غاندي" David Gandy المتنوعة، فإذا أعجبك أسلوبه، ورغبت في أن تستوحي منه إطلالات مميزة من الصباح إلى المساء، فلا تتردّد.