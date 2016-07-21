تجديد حبس رئيس نادى جولدى 15 يوما بتهمة التزوير لبيع قطعة أرض

قررت محكمة جنح السلام، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار يحى عادل صادق، تجديد حبس رئيس نادى جولدى 15 يوما، بتهمة التزوير.

تعود أحداث الواقعة عندما توجه هانى سعد إبراهيم رئيس مجلس إدارة نادى جولدى إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وقدم سائقه الخاص للجهاز على أنه صاحب قطعة أرض للتنازل له عن أرض ثمنها 5 مليون و400 ألف جنيه.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم زور بطاقة لرجل أعمال يمتلك قطعة أرض بجنوب أكاديمية الشرطة، واصطحب سائقه الخاص على أنه هو رجل الأعمال صاحب الأرض، مستغلا وجود تشابه بينه وبين رجل الأعمال، وقدم بطاقة شخصية مزورة وقام بتقليد خاتم شعار الجمهورية للتنازل عن الأرض بتوكيلات مزورة.

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