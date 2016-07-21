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بالصور.. إنسان غريب محصن ضد حوادث السيارات

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ترجمة _ مينا وجيه3674EE4100000578-3700578-image-a-21_1469067327815

أقدمت النحاتة باتريشا بيتشينى، على صنع تصميم جديد يقارب جسم الإنسان، مصنوع بمادة الشمع، يجنب الإنسان من تعرضه لإصابات خطيرة، إذ وقع فى حادث سير أو تصادم.

وتقدم بيتشينى، نموذج مختلف لهيئة إنسان يسمى «جراهام»، بصدر كبير وبدون رقبة، بجانب رأس كبير وحلمات صدرية زائدة، وذلك للإبقاء على قيد الحياة حال وقوع حادثة، وذلك بحسب ما نشرته الـ ديلى ميل” البريطانية.

واعتمدت بيتششينى، فى تصميمها على المعرفة والعلوم، والمأخوذة من الجراح “كريستيان كينفليد”، و ومهندس سلامة الطرق “ديفيد لوجان”، لبناء جسم يتحمل الدرجة القصوة لحادث اصطدام.

ويتميز «جراهام»، بجلد سميك جدًا لتجنب السحجات والكدمات، وحلمات زائدة معباة بأكياس هواء لحماية القفص الصدرى من الارتطام، بالإضافة إلى عدم وجود رقبة لتجنب كسر العظام.

وأضافت بيتشينى، لـ «جراهام»، سيقان قوية تمكنه من القفز خارج السيارة، وركبة تُثني فى جميع الاتجاهات لحماية الأرجل من الكسر.

ويعتبر «جراهام» إحدى أعمال جامعة ملبورن الأسترالية، والتى ستمكن سكان مقاطعة فيكتوريا، وطلاب المدارس من تفقد المشروع، تعزيزًا منهم للبحث العلمى والفنى.

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